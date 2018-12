Het aandeel oninbare leningen bij Europese banken is in de eerste helft van dit jaar met ruim 1 procentpunt gedaald naar gemiddeld 3,4 procent, concludeert de Europese Commissie woensdag in een nieuw rapport.

Ook bij Griekse en Cypriotische banken daalde het aantal slechte leningen, maar met respectievelijk bijna 45 en 28 procent zijn daar nog grote "uitdagingen". Op de balansen van Nederlandse banken liep het aandeel oninbare leningen terug van 2,3 naar 2 procent.

EU-commissaris Valdis Dombrovskis (Financiële Stabiliteit) noemt het terugdringen van de risico's voor de bankensector "zeer bemoedigend", maar roept op tot verdere actie. Hij hoopt dat de lidstaten en het Europees Parlement snel instemmen met wetsvoorstellen waarmee de risico's beter over Europa verdeeld.

Daarbij hoort voltooiing van de banken- en kapitaalmarktenunie. "Een sterkere economische en monetaire unie is in het belang van iedereen", aldus de Let.

Een lening wordt een 'non-performing loan' (npl) genoemd als er minstens negentig dagen niet is afbetaald.