Tientallen onbemande pompstations van Shell hebben te kampen met een tekort aan benzine en diesel. Oorzaak is het lage waterpeil in de Rijn, waardoor binnenvaartschepen de tankstations amper kunnen bevoorraden.

De problemen spelen vooral bij een brandstofdepot in Arnhem. Die opslagplaats krijgt brandstof geleverd vanuit een raffinaderij in Duitsland, maar door de lage waterstand in de Rijn kunnen binnenvaartschepen slechts kleine hoeveelheden benzine vervoeren.

Een woordvoerder van Shell kon niet zeggen hoelang de problemen zullen aanhouden. Het olie- en gasconcern werkt aan alternatieve routes, bijvoorbeeld over de weg of over het spoor. Maar de ladingen die vrachtwagens of treinen kunnen meenemen, zijn veel kleiner dan die van schepen. De zegsman verwacht niet dat de prijzen aan de pomp door de aanleverproblemen zullen stijgen.