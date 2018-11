Een kwart van de mensen met een aflossingsvrije hypotheek weet nog niet hoe die lening moet worden afgelost. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) onder 1.050 Nederlanders met een dergelijke hypotheek.

Volgens de brancheorganisatie zou 7 procent van de ondervraagden zich bovendien regelmatig zorgen maken over deze problematiek. Er is vooral veel onduidelijk over de betaalbaarheid van de hypotheek na pensionering. Ook weten mensen vaak niet of ze dan nog wel in hun huis kunnen blijven wonen.

De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwde eerder al dat tussen 2035 en 2038 voor ruim 700.000 huishoudens de aflossingsvrije lening afloopt en hun recht op hypotheekrenteaftrek eindigt. Een deel van deze huiseigenaren gaat tijdens de looptijd van zijn hypotheek met pensioen.

Banken proberen hun klanten de laatste tijd beter voor te lichten. In oktober startte daarom een campagne genaamd Word ook aflossingsblij. De website van die campagne zou inmiddels al ruim 130.000 unieke bezoekers hebben getrokken.

