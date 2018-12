De prijzen van kerstbomen zullen de komende jaren naar verwachting stijgen, mede door de droogte van het afgelopen jaar. Veel aanplant is verloren gegaan, melden kwekers aan NU.nl.

"Afgelopen jaren is er een overschot aan kerstbomen geweest", zegt Frank Bos, landenmanager in Nederland van Green Team, de Europese marktleider in kerstbomen. "Dat verstoorde de markt, waardoor de prijzen licht daalden. Dat is inmiddels aan het bijtrekken, we gaan nu richting een tekort."

Van de 2,5 miljoen kerstbomen die Green Team in Europa verspreidt, liggen er komende weken meer dan 300.000 in Nederlandse bouwmarkten en supermarkten.

Door de droogte het afgelopen jaar zijn veel jonge boompjes van het kerstbomenconcern in Duitsland en Denemarken gestorven. "We hebben één jaar aan nieuwe aanplant verloren. Dat zal over een paar jaar merkbaar zijn, als die bomen volgroeid hadden moeten zijn", zegt Bos.

Nederlandse telers hebben flink gesproeid

Jaap Bolhuis, secretaris van Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers (VNK), beaamt de prijsstijging. Anders dan de telers in het buitenland zijn de Nederlandse kerstboomkwekers flink aan het sproeien geweest. "Daardoor is veel minder aanplant doodgegaan, maar het heeft wel enorm veel tijd gekost. Veel kwekers zijn weken achtereen in de weer geweest met beregenen, vooral ’s nachts", zegt Bos.

"We hebben in Nederland het geluk dat het land hier vlak is en dat het IJsselmeer vol water zit, daardoor konden we sproeien. Helaas niet in de Achterhoek, daar ligt het hoger", zegt Bolhuis over de telefoon, vanaf zijn eigen kerstbomenveld.

Tien jaar geleden werden er zo'n 2,4 miljoen bomen verkocht, volgens een onderzoek van het voormalige Productschap Tuinbouw. Bolhuis denkt dat dit inmiddels is opgelopen tot zo'n 2,8 miljoen. "Ik hoor van mijn collega's dat de verkoop elk jaar weer stijgt", zegt hij.

Er komt waarschijnlijk geen verandering in verkoop

Het ziet er niet naar uit dat een prijsstijging verandering brengt in de verkoop. Bos: "Crisis, oorlog...voor de kerstbomenverkoop maakt het allemaal niet uit. Mensen willen gewoon een boom, wat het ook kost."

Mensen halen hun kerstboom ook steeds eerder in huis. "Dertig jaar geleden waren de dagen voor Kerst de topweek. Maar ik begin steeds vroeger, nu is het al vanaf 1 december druk", zegt Bolhuis. Dat is ook in andere Europese landen zo, ziet Bos. "Wij hebben daarin een barrière. Die andere landen vieren geen Sinterklaas."