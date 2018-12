Unilever had voor het vestigen van zijn hoofdkantoor in Rotterdam als eis dat de dividendbelasting zou worden afgeschaft, zegt Unilever-topman Paul Polman in het AD. Als de belasting niet werd afgeschaft, was de multinational sowieso niet verhuisd.

"We hebben heel duidelijk tegen het kabinet gezegd: 'Als je ooit wil dat Unilever met zijn hoofdkantoor naar Nederland komt, kan dat nooit gebeuren met dividendbelasting'", aldus Polman in de krant. De topman stelt dat Unilever daar al meer dan tien jaar voor pleit.

Vorige maand zette het kabinet een streep onder het plan om de dividendbelasting af te schaffen. Dat gebeurde nadat het Brits-Nederlandse concern op last van de Britse aandeelhouders besloot het hoofdkantoor niet naar Rotterdam te verhuizen.

Krappe marge

Volgens Polman was de onenigheid over de dividendbelasting hiervoor een van de redenen. "Op zich is het goed dat er discussie is. Maar als je een oppositiepartij hebt die zegt ‘wij gaan het meteen weer afschaffen als wij aan de macht komen’ en je weet dat regeringen in twee seconden kunnen omslaan. Dat helpt niet mee, als je hier in Engeland maar een vrij krappe marge hebt om de verhuizing erdoor te krijgen."

Met op de achtergrond de naderende Brexit, speelde het voor de Britten ook mee dat 'hun' Unilever een thuisbasis zou krijgen in Nederland. Het bedrijf bestaat uit twee takken, een Britse en een Nederlandse, met twee soorten aandelen en twee hoofdkantoren. Polman wilde er één bedrijf van maken, dat sterker en winstgevender zou zijn en bestand tegen vijandige overnames.

Gezichtsverlies

Het was de finaleklap in de discussie over de afschaffing van de winstbelasting voor buitenlandse bedrijven. Premier Mark Rutte kon niet anders dan het pakket maatregelen dat het vestigingsklimaat in Nederlands moest verbeteren heroverwegen.

Het argument vóór de afschaffing van de dividendbelasting viel in het water toen bleek dat de verhuizing van Unilever naar Rotterdam er niet zou komen. Premier Rutte stelde eerder dat de afschaffing van de dividendbelasting niet alleen om Unilever draaide. Maar volgens Rutte was "een belangrijke testcase" voor de maatregel niet goed gegaan.

Polman wil nog steeds één hoofdkantoor voor Unilever. Waar dat zou komen te staan, is onduidelijk.