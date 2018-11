De Italiaanse centrale bank waarschuwt vrijdag in een rapport voor hogere rentes op staatsobligaties van Italië. De hogere rentelasten gaan voor miljarden aan extra kosten zorgen, bovenop de rente die Italië betaalt op de hoge staatsschuld, waarschuwt de bank.

Ook de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini zou zich zorgen maken over de opgelopen rente op Italiaanse staatsobligaties. In een interview met de Italiaanse krant La Stampa zei hij daarom open te staan voor wijzigingen in de begroting.

Momenteel bedraagt de Italiaanse staatsschuld ongeveer 2,5 biljoen euro, ruim 140 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Hiermee heeft Italië de op een na grootste staatsschuld van de Europese Unie ten opzichte van het bbp.

De rente op Italiaanse staatsobligaties is flink gestegen in het afgelopen half jaar. Sinds medio mei is de tienjaarsrente met 150 basispunten gestegen naar 3,4 procent. Financiële markten reageren niet positief op de ingeslagen weg van de Italiaanse regering die in mei aantrad.

De coalitie van de Vijfsterrenbeweging en Lega ligt al maanden in de clinch met de Europese Commissie over de Italiaanse begroting. Eerder werd de begroting al door de Europese Commissie afgekeurd.

De Italianen willen de overheidsuitgaven opvoeren, om zo hervormingen als een basisinkomen voor de armste Italianen en een verlaging van de pensioenleeftijd te financieren. Dit leidt echter tot een groter begrotingstekort, wat tegen het zere been schopt van de Commissie.

'Strafprocedure tegen Italië geoorloofd'

Brussel zei woensdag dat een strafprocedure vanwege de afgekeurde begroting geoorloofd was. Het duurt nog even voordat er eventueel concrete straffen worden doorgevoerd.

Europese lidstaten kunnen de komende twee weken de analyse van de Commissie bestuderen. Als er groen licht komt, kan een strafprocedure ingaan, maar daarna kan de Italiaanse regering alsnog aanpassingen doorvoeren. Als Italië niet met nieuwe begrotingsvoorstellen komt, kan de Europese Commissie maatregelen nemen.

