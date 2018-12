Ook in België komt een einde aan het gebruik van muntjes van 1 en 2 eurocent. Contante betalingen aan de kassa moeten per 1 december volgend jaar verplicht worden afgerond, besloot de regering vrijdag.

Winkeliers mogen bedragen al sinds 2014 afronden, maar maken maar weinig gebruik van die mogelijkheid. Veel bedrijven en consumenten ervaren dat als storend, motiveert vicepremier Kris Peeters het besluit. Omdat de muntjes vaker worden opgepot dan gebruikt, ontstond enkele maanden geleden zelfs een schaarste.

"Niemand wil blijkbaar de eerste zijn die met afronden begint", aldus Peeters. "Daarom maken we de afronding bij cashbetalingen verplicht." Hij verzekert dat de consument gemiddeld niet meer zal betalen dan vandaag.

Voor elektronische betalingen verandert er niets. Winkels kunnen blijven afronden tot op 5 cent, maar zijn dat niet verplicht.

België is niet het eerste land dat de muntstukken in de ban doet. Kort na invoering van de euro was Finland het eerste land dat de 1 en 2 centjes afschafte. Nederland volgde in 2004, Ierland in 2015 en Italië deed dit per 2018.