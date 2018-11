Virgin Atlantic is in gesprek met de noodlijdende Britse vliegmaatschappij Flybe over een mogelijke overname. Het verlieslijdende Flybe zette zichzelf vorige week in de etalage.

De luchtvaartmaatschappij maakte op 14 november bekend dat de winst over het eerste half jaar gehalveerd was, terwijl de nettoschuld steeg naar 82 miljoen pond (zo'n 92,5 miljoen euro). Over het hele jaar wordt een verlies van 12 miljoen pond verwacht.

Aandelen van Flybe schoten omhoog na de bekendmaking over de gesprekken met de luchtvaartmaatschappij die in 1994 door de Britse zakenman Richard Branson werd opgericht.

Om 14.00 uur was een aandeel Flybe 0,15 pond waard (ongeveer 0,17 euro), een stijging van 54 procent ten opzichte van de openingskoers.

Flybe voert met name regionale vluchten uit vanaf een groot aantal luchthavens in het Verenigd Koninkrijk, maar ook vanaf Schiphol.

Vanuit Nederland heeft de maatschappij vaste lijndiensten naar Birmingham, Doncaster/Sheffield, East Midlands, Exeter, Londen City, Manchester en Southampton.