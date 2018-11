Steeds meer buurtgenoten wekken samen hun eigen duurzame energie op. Afgelopen jaar nam het aantal lokale energiecoöperaties toe met 85 tot 484, een groei van circa 20 procent.

Dat meldt platform voor lokale duurzame energie HIER op basis van de Lokale Energie Monitor 2018.

Bijna 70.000 Nederlanders zijn lid van een energiecoöperatie. Samen produceren deze wijkgenoten genoeg stroom voor 140.000 huishoudens. Met de 450 zonprojecten is nu 74,5 MWp aan collectief zonvermogen in productie. Er zijn ook gezamenlijke windenergieprojecten, waarbij 159 MW aan collectief windervermogen in de maak.

Lokaal opgewekte duurzame energie zal de komende tijd alleen maar toenemen, want er staat nog minstens een verdubbeling van de productie op de planning. Aan zonvermogen kwam er dit jaar 37,4 MWp bij, aan windvermogen kwam er 40 procent bij ten opzichte van 2017.

Keurmerk voor lokale stroom

De meeste energiecoöperaties zijn te vinden in Noord-Holland (77) en Gelderland (66). Dit jaar werden in Noord-Holland (15), Zuid-Holland (12) en Groningen (11) de meeste nieuwe coöperaties opgericht.

Nieuw dit jaar is de lancering van het keurmerk MienskipsEnergie (mienskip is Fries voor gemeenschap), het eerste keurmerk voor lokale en eerlijke stroom waar de lokale gemeenschap de vruchten van plukt. Het grootste coöperatieve zonnepark van Nederland ligt ook in Friesland, in Garyp.

Burgers organiseren zich ook steeds vaker om in wijkverband om samen op zoek te gaan naar alternatieven voor aardgas.