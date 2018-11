De in Frankrijk begonnen protestbeweging tegen hoge brandstofprijzen breidt zich uit in België. Actievoerders, gestoken in gele hesjes, hebben donderdag een oliedepot in Brussel geblokkeerd. Sommige tankstations in België kampen met tekorten door de protesten





Door de tekorten zijn automobilisten begonnen met hamsteren. De afgelopen dagen waren er al verschillende acties in Wallonië, waar de politie woensdagnacht 39 relschoppers oppakte.

Woensdagnacht blokkeerde een groep ‘gele hesjes’ onder meer een deel van autosnelweg E19 en het distributiecentrum in Feluy, dat een aanzienlijk deel van het zuiden van België van brandstof voorziet.

Volgens de gouverneur van Henegouwen braken de rellen woensdagnacht uit nadat de "vreedzame'‘ gele hesjes waren vertrokken.

In Frankrijk wordt sinds zaterdag door boze burgers in 'gilets jaunes' geprotesteerd. Daarbij zijn twee doden en meer dan 550 gewonden gevallen, onder wie zeventien zwaargewonden.

