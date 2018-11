De Nederlandse Spoorwegen (NS) houdt er rekening mee dat er volgend jaar weer geld moet worden bijgestort om de Britse dochteronderneming Abellio uit de brand te helpen.

Dat meldt minister van Financiën Wopke Hoekstra donderdag per brief aan de Tweede Kamer. Hoe hoog de eventuele bijdrage zal zijn is afhankelijk van gesprekken met het Britse ministerie van Transport, aldus Hoekstra.

Uit het jaarverslag van de NS bleek eerder dat het Nederlandse spoorbedrijf 54 miljoen euro heeft moeten bijleggen om dochterbedrijf Abellio overeind te houden.

Dat de NS moest bijspringen had niet alleen te maken met tegenvallende resultaten van Abellio, maar ook met een onvoordelige clausule die het Britse ministerie van Transport in een van de treinconcessies had laten opnemen.

Daarin wordt bepaald dat de bijdrage omhoog gaat als de werkgelegenheid in de omgeving Londen omhoog gaat. De vraag is of die regeling eerlijk is. De stijging is namelijk niet in de passagierscijfers terug te zien, schrijft Het Financieele Dagblad. Dat zou onder meer komen doordat meer mensen thuiswerken.

In de Tweede Kamer is naar aanleiding van de teleurstellende cijfers behoorlijke kritiek op de buitenlandse activiteiten van de NS. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer zei eerder dat hieruit blijkt dat het treinbedrijf "niets te zoeken heeft" in het buitenland.