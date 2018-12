De koers van het Britse pond is donderdag omhoog gesprongen na een conceptakkoord over de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk na de Brexit.

Het Britse pond was om 10.40 uur nog 1,121 waard ten opzichte van de euro, een klein verlies van 0,1 procent. Een uur later was dit kleine minnetje omgebogen naar een stijging van 0,74 procent. Het pond was om 11.40 uur een kleine 1,13 euro waard.

Financiële markten beschouwen het nieuws als een stap in de juiste richting en een stap bij de onzekerheid van een 'no deal-Brexit' vandaan.

In de politieke verklaring wordt in grote lijnen uiteengezet hoe de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU eruit gaat zien. In de verklaring worden onderwerpen als handelsrichtlijnen en veiligheid behandeld.

