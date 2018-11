De Amerikaanse investeerder James Cordier maakt in een onlangs gepubliceerde video huilend excuses voor enorme verliezen die hij heeft geleden in de olie- en gasmarkt.

"Ik heb daadwerkelijk jullie geld geïnvesteerd als familie", zegt hij in de video. Cordier staat aan het hoofd van optiehandelaar OptionSellers.com, gevestigd in de Amerikaanse staat Florida, en hij heeft zo'n 290 cliënten.

In de video vertelt hij over een verschrikkelijke tijd voor zijn fonds. "Het spijt mij dat deze losgeslagen golf onze boot heeft gekapseisd."

Vorige week woensdag stegen de gasprijzen op één dag het meest in de afgelopen acht jaar om vervolgens de volgende dag het grootste verlies in vijftien jaar te noteren.

Volgens een Amerikaanse advocaat die contact heeft gehad met enkele tientallen cliënten van Cordier, stapte hij in risicovolle derivaten op de gasmarkt zonder mogelijke risico's af te dekken.

Verlies groter dan 150 miljoen dollar

Handelaren die in opties stappen kunnen het recht kopen om een bepaald onderliggend product, zoals een aandeel of een grondstof, op een later moment te kopen of verkopen tegen een vooraf afgesproken prijs. Aan de andere kant van die transactie staat een partij die de plicht op zich neemt om dat product te kopen of te verkopen tegen die prijs. Voor die plicht krijgt deze handelaar direct een beloning.

Op zichzelf zijn opties al risicovolle producten. Maar door bijvoorbeeld als handelaar rechten te verkopen met opties zonder de onderliggende producten te bezitten, kunnen de potentiële verliezen eindeloos zijn. Juist in deze tactiek, zogeheten 'naked options', was Cordier erg bedreven.

Volgens de advocaat van de cliënten kan het verlies van OptionSellers.com groter zijn dan 150 miljoen dollar. Mogelijk heeft het fonds zelfs meer geld verloren dan de klanten hadden ingelegd.