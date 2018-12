De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag Saoedi-Arabië bedankt voor de lage olieprijzen. Ook liet hij via Twitter weten graag nog lagere prijzen te willen zien.

"Olieprijzen gaan naar beneden. Geweldig! Het is net als een grote lastenverlichting voor de VS en de rest van de wereld", twittert Trump. "Bedankt Saoedi-Arabië en laten we nog lager gaan!"

Het bedankje komt op een moment dat er tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië spanningen zijn over de dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. De journalist schreef onder meer voor The Washington Post.

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA concludeerde eerder dat de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman de opdracht voor de moord heeft gegeven.

Maandag zei Trump dat hij Saoedi-Arabië als "standvastige partner" wilde behouden, hoewel de Saoedische kroonprins mogelijk wist van plannen voor de moord op de journalist.

Olieprijzen dalen al langer, maar productie wordt teruggeschroefd

De olieprijzen dalen al enkele maanden. Op 4 oktober kostte een vat brentolie zo'n 75 euro, woensdag ligt deze prijs rond de 55 euro, een daling van een kleine 27 procent.

De prijsdalingen komen mede doordat de Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd geen sancties op te leggen tegen acht landen die toch olie blijven kopen van Iran, na het ingaan van de Amerikaanse sancties tegen het land.

Mogelijk zullen de prijzen de komende periode weer gaan stijgen. Zaterdag schreef The Wall Street Journal dat Saoedi-Arabië van plan is om de olieproductie per 6 december terug te schroeven met 1,4 miljoen vaten per dag.

