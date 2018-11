De verdeling van de patiënten van MC Slotervaart is rond. De 56.000 patiënten worden verdeeld over verschillende ziekenhuizen. Dat maakt het ziekenhuis woensdag bekend na wekenlang overleg tussen curatoren, de zorgverzekeraars en omliggende zorginstellingen.

Alle individuele patiënten die bij MC Slotervaart onder behandeling zijn, ontvangen de komende dagen een brief van het ziekenhuis in Amsterdam Nieuw-West. In deze brief wordt aangegeven welke zorginstelling hun behandeling kan overnemen.

Het ziekenhuis dat het verst bij het Slotervaartziekenhuis vandaan ligt, is het Spaarne Gasthuis in Haarlem. De afdeling Bariatrie, die zich bezighoudt met de oorzaken, preventie en behandeling van obesitas, verhuist hierheen. Amsterdam verliest hiermee haar enige bariatrische afdeling.

Maandag werd bekend dat de afdeling Geriatrie, de specialistiche ouderenzorg, in zijn totaliteit is overgenomen door OLVG locatie West. Alle 46 werknemers van de afdeling maken de overstap naar het OLVG.

Er zijn nog ongeveer 9.000 patiënten die tot eind 2019 een afspraak staat in het stadsdeel Slotervaart.Zij krijgen in de aankomende dagen te horen welk ziekenhuis hun behandeling overneemt.

AVL neemt patiënten met kanker Slotervaart over

Alle patiënten met kanker van het failliete MC Slotervaart kunnen in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) terecht voor hun behandeling of controle-afspraken. De continuïteit van de oncologische zorg is hiermee voor deze patiënten gewaarborgd, meldt het AVL.

"Voor ons staat het continueren van de zorg van alle MC Slotervaart-oncologiepatiënten voorop en we zijn heel blij voor deze patiënten dat aan de onzekere periode nu een einde komt", zegt Emile Voest, medisch directeur van het ziekenhuis.

Het ziekenhuis is ook in gesprek met medewerkers van MC Slotervaart om te kijken of zij daar kunnen komen werken. Het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker, wat in samenwerking met MC Slotervaart werd gedaan, wordt nu volledig in het Antoni van Leeuwenhoek uitgevoerd.

