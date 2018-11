Een brief van minister Bruno Bruins van Medische Zorg heeft tot "een gevoel van boosheid en machteloosheid" geleid bij het personeel van MC Zuiderzee Lelystad. Dat laat het personeel woensdag weten.

In de brief schrijft Bruins onder meer dat een doorstart van de afdeling spoedeisende hulp (SEH) en acute verpleegkunde niet mogelijk is volgens de curatoren van het zorgconcern. Dit vanwege een gebrek aan gespecialiseerde verpleegkundigen en specialisten in de regio.

Het personeel van het ziekenhuis is het daar niet mee eens. In een brandbrief schrijven medewerkers dat de brief in de Tweede Kamer tot "een gevoel van boosheid en machteloosheid heeft geleid".

Ze verwijzen naar een interne enquête waaruit volgens het personeel blijkt dat 80 procent van de medewerkers willen blijven na een eventuele doorstart. Dit zou volgens het personeel voldoende zijn voor een volledig uitgeruste SEH.

