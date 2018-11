De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini staat open voor aanpassingen in de Italiaanse begroting. Hij zegt dat tegen de Italiaanse krant La Stampa in een woensdag gepubliceerd interview.

Volgens het dagblad zou de voorman van Lega Nord, een van de coalitiepartijen in Italië, vrezen voor de gevolgen van een hogere rente op Italiaanse staatsobligaties. Hij zou daarom de budgettaire gevolgen van de maatregelen van de nieuwe regering willen verkleinen.

De Europese Commissie komt woensdag naar verwachting met een eerste stap in mogelijke sancties voor het Zuid-Europese land nadat de regering de begroting lang niet wilde aanpassen.

Volgens de Europese Commissie schendt Italië Europese regels door in 2019 een verwacht begrotingstekort van 2,4 procent te draaien. Ook twijfelen beleidsmakers in Brussel aan de budgetveronderstellingen in Rome. Zo zouden de Italianen te positief zijn over de economische groei in 2019. Wanneer die lager dan verwacht uitvalt, zal het begrotingstekort automatisch nog hoger zijn.