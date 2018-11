De aandelen van de Japanse autofabrikanten Nissan en Mitsubushi gingen dinsdag onderuit op de beurs in Tokio.

Een dag eerder kelderde de aandelenkoers van de Franse samenwerkingspartner Renault al in Europa na de arrestatie van de topman van de drie autobedrijven. Verder stonden de technologiebedrijven onder druk in navolging van de zware koersverliezen in de Amerikaanse technologiesector.

De Nikkei-index in Tokio sloot 1,1 procent in de min op 21.583,12 punten. Het aandeel Nissan raakte 5,5 procent kwijt en het aandeel Mitsubishi zakte met 6,9 procent. Beleggers reageerden geschokt op de arrestatie van topman Carlos Ghosn op verdenking van onder meer belastingfraude.

Ghosn is topman van Renault en geeft leiding aan het Frans-Japanse samenwerkingsverband Renault-Nissan-Mitsubishi dat onder zijn bewind werd opgebouwd. Nissan en Mitsubishi hebben laten weten Ghosn te willen ontslaan.

Toeleveranciers Apple

De Japanse toeleveranciers van Apple werden ook van de hand gedaan na het flinke koersverlies van de Amerikaanse techreus een dag eerder. TDK, Kyocera en Murata Manufacturing verloren tot 3,5 procent.

De andere beurzen in het Verre Oosten gingen ook omlaag. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 2 procent lager. Opvallende winnaar was telecombedrijf smartphonemaker Xiaomi met een plus van ruim 6 procent na een handelsbericht.

De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,4 procent lager. De Kospi in Seoul daalde 0,9 procent. Samsung en SK Hynix zakten 2 procent en 3,6 procent. De Chinese autoriteiten kondigden aan het mededingingsonderzoek naar de twee Zuid-Koreaanse chipbedrijven en branchegenoot Micron Technology te verdiepen.