Duitsland en Frankrijk willen dat de eurozone een eigen begroting krijgt. Maandag presenteerden zij de plannen voor de Eurogroep, de ministers van Financiën van de eurozone.

De eurozonebegroting zou volgens het Frans-Duitse plan gebruikt worden om investeringen te doen die "convergentie en concurrentie" aanmoedigen voor Europese economieën.

De Duitsers en Fransen willen de begroting koppelen aan de meerjarenbegroting van de EU, dat zou betekenen dat het budget van de eurozone beheerd wordt door de Europese Commissie. In het concept staat niets over de omvang van de begroting.

De twee grootste Europese economieën ondertekenden in juni in het Duitse Slot Meseberg een overeenkomst waarin ze werk wilden maken van verdere Europese integratie.

Nederland al jaren hardliner over een eurozonebegroting

Nederland behoort al jaren tot de grootste tegenstanders van een gezamenlijke begroting voor de eurozone. De voornaamste reden hiervoor is de angst voor een zogeheten transferunie.

Een transferunie houdt in dat er direct geld uit de begroting naar noodlijdende eurozone-economieën gestuurd kan worden. Het kabinet is hierop tegen, omdat het vindt dat EU-lidstaten hun huishoudboekje zelf op orde moeten houden.

De Franse president Emmanuel Macron is voorstander van een dergelijk mechanisme, zodat een potentiële financiële crisis effectiever bestreden kan worden. Duitsland is er echter niet happig op om belastinggeld te gebruiken om noodlijdende economieën uit de brand te helpen.

Wopke Hoekstra niet overtuigd van plannen

Over dit nieuwe Frans-Duitse voorstel is Nederland niet per definitie negatief. "Dit is een ander plan dan vorige keer", zei minister van Financiën Wopke Hoekstra voor de Eurogroepbijeenkomst. "Deze is gekoppeld aan de meerjarenbegroting van de EU en bedoeld voor investeringen."

Ondanks dit vernieuwde voorstel, zegt Hoekstra niet automatisch enthousiast te zijn. "De lakmoesproef is en blijft: is de eurozonebegroting in het belang van Nederland en van de Nederlandse burger en belastingbetaler?", vraagt Hoekstra zich hardop af. "Daar ben ik nog niet van overtuigd, maar we gaan nu eerst het gesprek aan."

