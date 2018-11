Werkgevers en vakbonden hebben nog geen overeenkomst bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Het overleg gaat na het weekend verder.

De onderhandelingen liepen donderdagavond uit op een marathonsessie. De partijen zaten ruim 8,5 uur rond de tafel op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Rond 05.45 uur kwam naar buiten dat het overleg na het weekend wordt hervat.

De onderhandelingen over de hervormingen van de pensioenen begonnen donderdagavond rond 21.00 uur. Ook premier Mark Rutte schoof voor de derde keer aan bij het pensioenoverleg in de hoop een doorbraak te forceren.

"We zijn echt tot het gaatje gegaan", zei Rutte na afloop. "Iedereen gaat dat eens even op zich laten inwerken. Dan gaan we het begin volgende week of in de loop van volgende week weer oppakken." Hij zei niet teleurgesteld te zijn. "Er is vreselijk hard gewerkt." Hij wilde niet ingaan op eventuele pijnpunten.

'Complex onderwerp en ingewikkeld proces'

Er is bij werkgevers en bonden behoefte om even naar eigen kring terug te gaan voor onderling beraad, maakte minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid duidelijk na de "intensieve" nacht. Het is natuurlijk gewoon een complex onderwerp en ingewikkeld proces, aldus de minister. "Het gaat over de toekomst van ons pensioenstelsel dat echt houdbaar is voor de komende generaties."

Het pensioen is weliswaar vooral een zaak tussen werkgevers en werknemers, maar als het kabinet bijvoorbeeld de AOW aanpast, kan de pijn worden verzacht die de hervorming van het pensioenstelsel bij sommige groepen veroorzaakt.