Zo'n 35 werknemers bij de Belastingdienst worden verdacht van het niet-nakomen van hun belastingverplichtingen door onder meer hun vermogen in het buitenland te stallen of aftrekposten te verzinnen. Over 2017 en 2018 zijn om deze redenen vijftien medewerkers ontslagen.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Belastingdienst vrijdag aan NU.nl.

Er wordt momenteel ook nog onderzoek gedaan naar twintig medewerkers van de fiscus. Nog eens vijftien medewerkers zijn berispt.

Het niet-nakomen van fiscale verplichtingen kan volgens de woordvoerder betekenen dat hun belastingaangiftes niet klopten, of dat ze te laat of geen aangifte hadden gedaan.

Medewerker verzweeg buitenlands vermogen

Een van de ontslagen medewerkers verzweeg zijn zwarte, buitenlandse vermogen. Een ander diende meerdere valse aangiftes in. Ook werd er te veel hypotheekrente in aftrek gebracht en werden inkomsten van het persoonsgebonden budget niet gemeld.

"Wij als werkgever, zeker als Belastingdienst, vinden wel wat van zulk aangiftegedrag en zullen dan ook snel optreden. Afhankelijk van hoe ernstig het is, gaan we over tot een berisping of volgt ontslag", sluit de woordvoerder af.