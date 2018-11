Europese beurzen en ook de AEX-index in Amsterdam zijn donderdag lager gesloten na de crisis in het kabinet van de Britse premier Theresa May.

Woensdagavond zei May nog de steun van haar ministers te hebben, maar op donderdag ontstonden de eerste scheuren in de Britse regering toen Brexit-minister Dominic Raab opstapte.

Een handvol andere beleidsmakers volgde zijn voorbeeld en de positie van May wankelt, nu in het Britse Lagerhuis de steun voor haar plannen afbrokkelt.

De AEX-index sloot de handelsdag met een verlies van 0,4 procent. De Duitse DAX-index en de Franse CAC 40 verloren respectievelijk 0,4 procent en 0,7 procent. De bredere Europese STOXX600 daalde met 1,1 procent.

Opvallend is dat de Britse FTSE 100 maar 0,4 procent hoger stond rond 17.30 uur. De FTSE 250, waar ook ondernemingen in zitten die afhankelijk zijn van het Verenigd Koninkrijk, daalde met maar liefst 1,3 procent.

In het Verenigd Koninkrijk gingen vooral financiële aandelen omlaag. Zo daalde het aandeel van Royal Bank of Scotland met maar liefst 10 procent, de grootste daling sinds het Brexit-referendum in juni 2016.

Het Britse pond daalde donderdagochtend al fors en vergrootte het verlies in de loop van de dag naar een min van 1,8 procent.