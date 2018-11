Nederlandse werknemers bij Unilever krijgen vanaf 1 januari langer verlof rond de bevalling van hun partner. Volgens vakbond CNV is dat afgesproken in een nieuwe cao.

"Het verlof gaat van twee naar tien dagen en gaat daarmee een stuk verder dan de nieuwe wettelijke regeling", zegt vakbondsonderhandelaar Jeroen Warnaar.

De verlofregeling geldt ook voor bijzondere situaties, zoals adoptie of de geboorte van een kind in een relatie tussen twee vaders of twee moeders.

Op dit moment krijgen werknemers standaard twee dagen betaald kraamverlof als de partner is bevallen, ongeacht of iemand voltijd of deeltijd werkt.

In een nieuwe wet wordt het verlof verlengd naar een week vanaf januari 2019. Vanaf dat moment wordt het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders verlengd van vier naar zes weken

Nog eens vijf weken extra verlof

Verder staat in de nieuwe wet dat partners vanaf juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte nog eens vijf weken extra verlof mogen opnemen met behoud van 70 procent van het loon.

Bij Unilever gaat om een eenjarige cao, van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019. De cao geldt voor ongeveer tweeduizend werknemers. Per 1 oktober dit jaar gaan verder de lonen met 2,5 procent omhoog.

In de cao is verder afgesproken dat er twintig extra banen bijkomen in de fabriek van Ben & Jerry's in Hellendoorn. "Minimaal tien van hen krijgen een vaste aanstelling bij Unilever", zegt Warnaar. “We zijn ook tevreden met de belofte van Unilever om tijdens de looptijd van de cao weer een aantal mensen aan te nemen met een achterstand op de arbeidsmarkt.”