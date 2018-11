Het Britse pond is flink in waarde gedaald na het vertrek van enkele Britse kabinetsleden, onder wie Brexit-minister Dominic Raab. Ten opzichte van de euro verloor het pond donderdagochtend 1,5 procent.

Het Britse pond was om 11.00 uur 1,1311 euro waard, om 8.00 uur was dit nog 1,149 euro. Met het aftreden van de beleidsmakers wordt de onzekerheid over Brexit op de financiële markten alleen maar groter.

De FTSE 100, de belangrijkste Britse aandelenindex, stond rond 11.40 uur onveranderd op 7.038 punten. In de rest van Europa stonden beurzen licht lager of onveranderd.

Raab maakte zijn vertrek bekend via Twitter. Hij schrijft dat zijn "geweten het niet toelaat" het Brexit-voorstel te steunen. Dat vormt een "zeer reële dreiging voor de eenheid van het Verenigd Koninkrijk".

Premier Theresa May leek woensdagavond nog een verenigd kabinet achter zich te hebben. Britse media speculeren over een mogelijke opstand binnen de partij van May

Het is verder ook nog maar de vraag of May haar akkoord door het Britse parlement krijgt. De deal heeft tot veel negatieve reacties geleid in het parlement, van onder meer de Noord-Ierse coalitiegenoten DUP.

Wil jij elke zaterdag het beste van de economie- en techredactie in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze Zaken van Morgen-nieuwsbrief!