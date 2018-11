Elon Musk krijgt het mogelijk aan de stok met de Mexicaanse tequila-industrie wegens een alcoholisch drankje genaamd 'Teslaquila'.

De medeoprichter van Tesla Inc heeft een aanvraag ingediend om 'Teslaquila' op te nemen in het merknamenregister van de Verenigde Staten. Vergelijkbare verzoeken liggen bij de registers in Mexico, de Europese Unie en Jamaica. Wat mogelijk begon als een grap, lijkt nu serieuze vormen aan te nemen.

Op 13 oktober tweette Musk, bekend van zijn baanbrekende ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden en ruimtevaart, over een nieuw project. "Teslaquila coming soon …" met een foto van een glazen drankfles met rood-wit label, het Tesla-logo en de tekst "100 percent pure Agave".

Het zou gaan om een gedestilleerde sterke drank van de gewone en de blauwe agaveplant.

Naam doet denken aan een andere drank

Niet zo snel, reageerde de Mexicaanse tequilawaakhond Consejo Regulador del Tequila (CRT). De naam 'Teslaquila' lijkt op 'Tequila' en dat is een beschermd woord, aldus de CRT. 'Tequila' mag alleen gebruikt worden als de sterke drank gemaakt is door gecertificeerde fabrikanten in de Mexicaanse staten Guanajuato, Jalisco, Michoacan, Nayarit of Tamaulipas.

"Als het bedrijf Teslaquila als een tequila in het leven wil roepen, moet het zich verbinden aan een geautoriseerde tequilaproducent, zich houden aan bepaalde standaarden en toestemming vragen aan het Mexicaanse Industriële Eigendomsinstituut (IMPI)", zegt de CRT in een verklaring. Anders zouden consumenten de drank onterecht aanzien voor tequila.

Tesla heeft nog niet gereageerd op de ophef.