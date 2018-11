De economische groei in het derde kwartaal is in Nederland flink gedaald. Vergeleken met een kwartaal eerder groeide de economie met 0,2 procent van begin juli tot eind september. Dit is de laagste kwartaalgroei in de afgelopen twee jaar.

Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het tweede kwartaal stond dit cijfer nog op 0,7 procent.

De economische groei in het derde kwartaal is in Nederland flink gedaald. Vergeleken met een kwartaal eerder groeide de economie met 0,2 procent van begin juli tot eind september.

Dit is de laagste kwartaalgroei in de afgelopen twee jaar, blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het tweede kwartaal stond dit cijfer nog op 0,7 procent.

Vergeleken met vorig jaar is de economie met 2,4 procent gegroeid

Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, merkt op dat de Nederlandse economie al enkele kwartalen op rij hard groeit. "Dat er een keer een minder kwartaal bij zit mag niemand verbazen." Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder is de economie met 2,4 procent gegroeid.

De daling is vooral te wijten aan lagere uitgaven in de bouw. Zo wordt er minder geïnvesteerd in woningen en infrastructuur. Van Mulligen legt uit dat de bouw een flinke inhaalslag heeft gemaakt sinds de crisis. Sindsdien zijn er flinke groeicijfers genoteerd. Nu lijkt de groei weer terug te keren naar niveaus van voor de crisis.

De consumentenbestedingen stijgen al achttien kwartalen op rij

Consumenten hebben in het derde kwartaal ruim 2 procent meer besteed vergeleken met hetzelfde kwartaal eerder. Consumenten geven nu al achttien kwartalen op rij meer uit dan een jaar eerder.

"De consument heeft opnieuw meer uitgegeven aan bijvoorbeeld elektronica, maar ook aan vervoersmiddelen." Zo zegt Van Mulligen de populariteit van private lease terug te zien in de cijfers.

"En ook gaf de consument opnieuw meer uit aan de horeca. Dat is het hele jaar al het geval. En ook het zonnige weer in de zomer van dit jaar, waar deze cijfers over gaan, zal daar ongetwijfeld bij geholpen hebben."

Spanning op arbeidsmarkt naar pre-crisisniveau

De werkgelegenheid is opnieuw gegroeid waardoor de arbeidsmarkt net zo gespannen is als tien jaar geleden, vlak voordat de crisis ontstond.

Eind september stonden er 262.000 vacatures open, een toename van 11.000 vacatures vergeleken met drie maanden eerder. Er kwamen verder 60.000 nieuwe banen bij en het aantal werklozen nam met 6.000 af.

"Die krapte zie je op verschillende plekken terug. Een is een toename van het aantal vaste contracten", vertelt Van Mulligen. In het derde kwartaal nam het aantal vaste contracten toe met ongeveer 140.000. Ook ziet Van Mulligen een stijgende loonontwikkeling.

Wil jij elke zaterdag het beste van de economie- en techredactie in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze Zaken van Morgen-nieuwsbrief!