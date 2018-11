Jaarlijks wordt er zo'n 40 miljoen euro aan medicijnen onnodig verspild in Nederland, zegt onderzoeker Charlotte Bekker van het UMC Utrecht in een interview met Trouw. Bekker heeft voor haar onderzoek 41 apotheken onderzocht.

Onderzoekers raamden eerder nog dat jaarlijks voor circa 100 miljoen euro aan medicijnen wordt weggegooid.

Volgens Bekker verdwijnt ongeveer 40 procent van ongebruikte medicijnen onnodig in de prullenbak. Ze liet de apotheken een week lang bijhouden in welke situaties patiënten ongebruikte medicijnen terugbrachten.

In een week tijd brachten patiënten ruim 750 geneesmiddelen terug. In vier op de tien gevallen had de verspilling volgens Bekker voorkomen kunnen worden. De patiënten hadden te veel medicijnen mee naar huis gekregen.

"We moeten niet meer op de automatische piloot medicatie meegeven", zegt Bekker. "Als een patiënt bijvoorbeeld later die week de uitslagen van onderzoeken krijgt, is het niet handig om voor drie maanden medicijnen mee te geven. Kies dan voor een voorraad van een week."

Met name met het verstrekken van nieuwe, dure medicijnen wordt veel geld verspild. Hierbij moet gedacht worden aan reuma- of kankermedicatie. Bekker benaderde zeventig patiënten die recent met deze medicijnen gestopt waren. De helft hiervan had nog medicijnen over. De waarde was gemiddeld 1.100 euro per patiënt.

Onaangebroken medicijndoosjes moeten opnieuw uitgegeven worden

Een van de oplossingen die de UMC-onderzoeker aandraagt is het opnieuw uitgeven van onaangebroken doosjes van deze dure medicijnen. "Je kunt gesealde verpakkingen uitgeven, zodat je kunt zien dat de doosjes onaangebroken zijn", zegt Bekker in Trouw.

Voor minder dure medicijnen is deze oplossing echter financieel niet houdbaar. "Bij goedkope medicatie is dit niet rendabel, maar bij dure geneesmiddelen levert dit systeem veel meer op dan dat het kost."

Werk jij in een apotheek? Laat in de NUjij-reacties weten of jouw apotheek ook veel medicijnen weggooit, of dit juist probeert te voorkomen.