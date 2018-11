De doorstart van MC Slotervaart door aandeelhouders van Cardiologie Centra Nederland (CCN) gaat definitief niet door. Dat concluderen de curatoren na overleg tussen onder meer de overnamekandidaat, de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Dat laten de curatoren weten in een persbericht.

"Dit betekent dat het ziekenhuis en al haar poliklinieken daadwerkelijk gaat sluiten, maar niet voordat de overdracht van zorg en de medische dossiers zorgvuldig is afgerond", aldus de curatoren. Woensdag worden aanvullende afspraken gemaakt over deze afhandeling. Het is nog niet bekend hoe lang de overgangsperiode gaat duren.

De ruim duizend medewerkers van het ziekenhuis moeten nu op zoek naar een andere baan. De circa 90.000 patiënten worden overgedragen aan andere ziekenhuizen. Dat is drie weken geleden, ten tijde van het faillissement, al in gang gezet.

'Teleurstellende uitkomst'

De ondernemingsraad (OR) is kritisch over het besluit, en stelt in een persbericht dat het doorstartplan geen kans heeft gekregen. "We zijn verbijsterd dat het Slotervaartziekenhuis slachtoffer is geworden van misbruik van marktmacht door het Zilveren Kruis en ontgoocheld dat er niet wordt ingegrepen door minister Bruins."

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vindt het nieuws "een teleurstellende uitkomst" voor iedereen die nog hoopte op een doorstart. Hij benadrukt dat de zorg in het Amsterdamse ziekenhuis "beheerst" wordt afgebouwd, totdat alle patiënten elders zijn ondergebracht.

Bruins had de betrokken partijen op bezoek op het ministerie om te praten over de komende periode. "Hier zijn afspraken gemaakt over een patiënt-veilige en beheerste afbouw van de zorgverlening in het ziekenhuis", aldus de minister.

"Hier zal zo lang voor worden genomen als nodig is, maar tegelijk is de ambitie deze periode zo kort mogelijk te houden. De afspraken worden de komende dagen uitgewerkt."

Enige kandidaat

De aandeelhouders van CCN waren de enige kandidaat. Zij wilden onroerend goed en een deel van de zorg van het failliete Amsterdamse Slotervaartziekenhuis overnemen, maar dat is nu dus afgeketst. Hun plannen met het bankroete hospitaal stonden geheel los van CCN.

Dat betekende ook dat zorgondernemer Loek Winter, die eigenaar was van de inmiddels failliet verklaarde ziekenhuizen in Amsterdam en Lelystad en bij CCN betrokken is, er geen rol bij zou spelen. Daar was enige onrust over in het Slotervaartziekenhuis en ook bij de Amsterdamse raadsfractie van de SP.

Meerdere partijen hadden interesse

De curatoren spraken de laatste dagen alleen met deze groep belangstellenden. Er hadden meerdere partijen interesse voor (onderdelen van) het ziekenhuis(gebouw).

Het ziekenhuis werd eind oktober failliet verklaard. Al sinds 2013 bevond het Slotervaartziekenhuis zich in financiële problemen, die het medisch centrum nu de kop lijken te kosten.

Het faillissement van MC Slotervaart kwam tegelijkertijd met MC IJsselmeerziekenhuizen, een ziekenhuisgroep van hetzelfde bedrijf. Voor een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen wordt nu gesproken met één kandidaat, werd dinsdag bekendgemaakt.

