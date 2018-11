Niet eerder kwamen er in een kwartaal zoveel vacatures bij en werden zoveel vacatures vervuld. Er kwamen in totaal 306.000 vacatures bij en 295.000 vacatures werden opgevuld.

Eind september stonden er ook meer vacatures open dan ooit: 262 duizend. De meeste vacatures ontstonden in de zorgsector en de handel. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de arbeidsmarkt. Eerder dit jaar werd het recordaantal nieuwe vacatures van 249.000 van 2007 al verbroken.

De grootste banengroei vond plaats bij uitzendbureaus. Voor het eerst hadden ruim twee miljoen werknemers een flexibele arbeidsrelatie.



De arbeidsmarkt is nu vier kwartalen op rij gespannen. Dat betekent dat de vraag naar arbeid bovengemiddeld is en het beschikbare aanbod relatief laag. Tegenover elke vacature stonden gemiddeld 1,3 werklozen. Ter vergelijking: tegen het einde van economische crisis in 2013 was dit ongeveer 7.

Vooral mensen in de sector informatie en communicatie zitten er wat betreft werkgelegenheid warmpjes bij. Voor elke duizend banen zijn er in deze bedrijfstak 62 vacatures, twee keer zoveel als het gemiddelde van alle sectoren bij elkaar. Ook voor personen werkzaam in de bouw en de horeca is veel werk.

Naast de groeiende werkgelegenheid daalde de werkloosheid verder. In het derde kwartaal waren 348.000 werklozen op zoek naar een baan. 3,8 procent van de beroepsbevolking was werkzoekend, bijna de helft lager dan de piek van 7,8 procent begin 2014.