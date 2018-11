De smaak van een voedingsmiddel kan niet auteursrechtelijk beschermd worden, heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld in een zaak tussen de producent van 'Heksenkaas' en de maker van 'Witte Wievenkaas'.

In 2007 werd 'Heksenkaas', een smeerdip met roomkaas en verse kruiden, gecreëerd en deze rechten liggen sinds 2011 bij het Twentse Levola. Heksenkaas BV werd begin dit jaar overgenomen door Salad Signature, het moederbedrijf van Johma Salades.

Sinds 2014 produceert het Friese Smilde 'Witte Wievenkaas', dat in de tussentijd een andere naam heeft gekregen.

Volgens Levola maakte Smilde hiermee inbreuk op de auteursrechten van Levola en is het product van Smilde geënt op de smeerdip van Levola. De zaak kwam bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden terecht, dat het Europees Hof vroeg of de smaak van een voedingsmiddel eigenlijk wel beschermd kan worden met het auteursrecht.

Volgens het Europees Hof is de smaak van een voedingsmiddel vooral afhankelijk van de subjectieve smaakbeleving en -ervaring. Die zouden vooral afhankelijk zijn van factoren die eigen zijn aan de persoon die het product proeft.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld een boek, een schilderij of een film is een smaak daarom niet auteursrechtelijk vast te leggen, aldus het hof.

Proeftest van Haagse rechters

Al sinds 2014 probeert Levola de smaak van Heksenkaas auteursrechtelijk te laten beschermen nadat volgens het concern vergelijkbare smeerdippen op de markt kwamen. Maar in meerdere zaken kreeg het concern nul op het rekest.

Zo oordeelden Haagse rechters eerder na een proeftest dat de Heksenkaas bijvoorbeeld niet meer vormt dan de som van alle ingrediënten en dat er geen smaak zou zijn waar de creativiteit van de makers uit voortvloeit.

Geen juridische mogelijkheden meer voor Heksenkaas

Heksenkaas-directeur Michel Wildenborg zegt in een reactie de uitspraak jammer te vinden. "Eigenlijk zegt het Hof; wat schijnbaar geldt voor kijken en zien, geldt niet voor proeven en ruiken." Met de uitspraak van het Hof lijken er ook geen verdere juridische mogelijkheden meer te zijn voor Heksenkaas, zegt hij verder, hoewel hij opmerkt dat er nog een kleine opening lijkt te zijn.

Het Europese Hof schrijft in het oordeel dat de techniek nu nog niet ver genoeg is om smaken objectief vast te stellen. Als daar in de toekomst stappen in worden gezet, biedt dat misschien nog ruimte voor nieuwe mogelijkheden, aldus Wildenborg.

"Als je succesvol bent met unieke producten, dan weet je dat het nagemaakt gaat worden", zegt hij verder. "Het is een schouderklopje, maar het is wel vervelend." Wiltenborg kan geen specifieke cijfers geven over de schade die het concern ondervindt door de concurrentie. Heksenkaas BV verkocht in 2017 twee miljoen kilo heksenkaas en heeft in een drukke maand zo'n zestig mensen aan het werk.

Royal Smilde is zeer in haar nopjes met deze uitspraak, zegt een woordvoerder voor het concern. Hij benadrukt dat het ook om een heel principiële uitspraak gaat omdat het Hof de grenzen van het auteursrecht in het algemeen afgrenst. Volgens Smilde is met de uitspraak ook de kous af in de zaak met Levola.