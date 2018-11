De banen in de regio Rotterdam die direct aan zeehavens te danken zijn, bereikten vorig jaar het hoogste punt sinds 2002.

Dat meldt de haven van Rotterdam naar aanleiding van een jaarlijks onderzoek van de Erasmus Universiteit. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In 2017 steeg het aantal mensen dat in de regio Rotterdam-Rijnmond in de havens zelf werkte met drieduizend tot 101.443. Als ook wordt gekeken naar alle bedrijvigheid die indirect met de havens is verbonden, ging het om 183.675 banen. Dat aantal staat gelijk aan 2 procent van alle werkzame mensen in Nederland.

Alle Nederlandse zeehavens bij elkaar leverden vorig jaar ook meer banen op. De totale werkgelegenheid in en om de havensector steeg met 2,8 procent tot bijna 350.000 banen.

Dat staat volgens de Erasmus Universiteit gelijk aan 3,8 procent van alle werkzame personen in Nederland.

Toegevoegde waarde havens bedroeg 27,8 miljard euro

In het onderzoek werd ook gekeken naar de bijdrage die zeehavens aan de Nederlandse economie leveren. De toegevoegde waarde van activiteiten in de havens bedroeg vorig jaar 27,8 miljard euro. Dit is 1 miljard euro meer dan een jaar eerder.

Bijna de helft van de toegevoegde waarde van alle activiteiten in de havens komt van het havengebied rond Rotterdam.