De Duitse softwarefabrikant SAP neemt het Amerikaanse bedrijf Qualtrics over voor 7,1 miljard euro. Dat heeft SAP zondagavond laten weten in een verklaring.

De koop wordt afgerond in de eerste helft van 2019, meldt SAP.

Qualtrics stond op het punt de beurs op te gaan. Het bedrijf ontwikkelt software voor tevredenheidsonderzoeken.

"Het samenvoegen van onze bedrijven zorgt ervoor dat we beter in kunnen spelen op de beste ervaring voor onze klanten", stelt directeur van SAP Bill McDermott in de verklaring. "We zijn enorm blij dat we deze kans hebben gekregen."

De eigenaren en oprichters van Qualtrics, de familie Smith, worden direct miljardair door de overname, meldt het Amerikaanse blad Forbes. De familie ahd 45 procent van de aandelen in handen en houdt ongeveer 2,6 miljard euro over aan de verkoop.