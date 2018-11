De economische recessie in Argentinië houdt waarschijnlijk nog even aan. Volgens het internationaal monetair fonds (IMF) is er pas in het tweede kwartaal volgend jaar herstel te verwachten. Het dieptepunt moet nog komen voor de Argentijnen, is de prognose van het kredietfonds.

Argentinië gaat onder meer gebukt onder de stevige waardedaling van zijn munt, de peso, en een torenhoge inflatie. De overheid zag zich eerder dit jaar genoodzaakt om bij het IMF aan te kloppen voor een noodkrediet van 50 miljard dollar (44 miljard euro).

Later bleek die steun nog niet voldoende en stemde het fonds in met een verhoging van het bedrag tot meer dan 56 miljard dollar (49 miljard euro).

Volgens Roberto Cardarelli, de missiechef van het IMF in Argentinië, is de regering in Buenos Aires beleidsmatig nu wel op de goede weg. Ook de Argentijnse centrale bank heeft zijn koers inmiddels wat gewijzigd, maar het duurt even voor dit alles effect heeft.

Daarnaast zijn er nog veel risico's. Mocht de inflatie in Argentinië niet zo snel dalen als voorzien, dan is het waarschijnlijk nodig om een langere tijd hardere monetaire maatregelen te nemen, aldus Cardarelli.

Akkoorden keerpunt in relatie Argentinië en IMF

De akkoorden van dit jaar betekenden een keerpunt in de relatie tussen Argentinië en het IMF. De Zuid-Amerikaanse republiek wilde lang geen zaken doen met het IMF.

Veel Argentijnen vinden dat de economische crisis in het land in 2001-2002 kwam door de strenge maatregelen die waren opgelegd door het kredietfonds. Er was eerder dit jaar ook nog veel protest tegen het verzoek om steun.