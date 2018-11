Oman heeft zondag gezegd dat het voorstander is van een beperking van de olieproductie. Volgens het land delen verschillende leden van de organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) dit standpunt, evenals andere grote olieproducerende landen die net als Oman geen lid zijn van het samenwerkingsverband.

De Omaanse minister van Olie Mohammed Bin Hamad Al Rumhi, wilde zondag niet zeggen welke omvang de beperking van de dagelijkse olieproductie zou moeten hebben.

De minister deed zijn uitspraken op een top voor toezichthouders in de oliemarkt, die momenteel plaatsvindt in Abu Dhabi. Bronnen rond de top zeggen dat Saoedi-Arabië, in tegenstelling tot Oman wel een OPEC-lid, er daar voor zal pleiten om de olieproductie op korte termijn terug te brengen met een miljoen vaten per dag.

Het voorstel van Saoedi-Arabië zal in ieder geval van toepassing zijn op de leden van de OPEC. De woorden van de Omaanse minister doen echter vermoeden dat landen die dus niet zijn aangesloten bij de OPEC hier ook zo over denken.

"Velen van ons delen deze visie", zei de Omaanse minister op de vraag of de olieproductie verder naar beneden moet. Bin Hamad Al Rumhi benadrukte daarbij dat het belangrijk is dat er brede consensus over een eventuele productieverlaging is.

Olieproductie steeg flink in oktober

Begin november werd duidelijk dat de OPEC-leden de olieproductie in oktober flink hadden opgevoerd. De dagelijkse hoeveelheid opgepompte olie bereikte zelfs het hoogste niveau sinds oktober 2016.

De verhoogde productie lijkt verband te houden met de Amerikaanse sancties tegen Iran. De export van olie door Iran is door de sancties flink beperkt. Uit vrees voor een tekort op de langere termijn zouden anderen landen de productie flink verhoogd hebben.