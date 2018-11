De antidumpingheffingen die Colombia heeft ingevoerd op diepvriespatat uit België, Nederland en Duitsland zijn in strijd met handelsregels. De Europese Commissie gaat het conflict daarom voorleggen bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Ministier Sigrid Kaag en haar Belgische collega Didier Reijnders kregen daar steun voor, bleek vrijdag na overleg van de EU-handelsministers in Brussel.

Beiden zeiden dat tevergeefs is geprobeerd de Colombianen op andere gedachten te brengen. Zuid-Afrika en Brazilië voerden eerder al zulke heffingen in, en mede daarom is het volgens Kaag heel belangrijk dat er actie wordt ondernomen.

"Als ze hiermee wegkomen, dan kunnen ze dat in alle sectoren gaan doen. En dat is natuurlijk heel zorgwekkend. Wij houden ons aan de regels en verwachten dat ook van anderen." Snelle tegenmaatregelen verwacht de minister niet. "Daar gaat tijd overheen, en dat is frustrerend", zegt Kaag.

De Nederlandse aardappelindustrie vreest voor een domino-effect waardoor de Zuid-Amerikaanse markt dichtgaat voor diepvriespatat. "Het is voor deze sector heel belangrijk", zei Kaag, die aankondigde dat premier Rutte de zaak eind deze maand zal aansnijden tijdens een handelsmissie naar Colombia.

Eurocommissaris Malmström: Onderzoek naar heffingen "ongefundeerd"

"De Europese Unie zal Europese friet verdedigen", toonde eurocommissaris Cecilia Malmström (Handel) zich strijdbaar. Volgens haar is het onderzoek waarop de Colombianen de heffingen baseren "ongefundeerd".

Haar departement is begonnen de juridische procedure bij de WTO voor te bereiden. Het afgelopen jaar heeft haar team op allerlei manieren negentien keer geprobeerd de toegang van Europese patat tot de Colombiaanse markt te handhaven.

Wil jij elke zaterdag het beste van de economie- en techredactie in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze Zaken van Morgen-nieuwsbrief!