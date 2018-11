De Nederlandse geldstroom naar Brussel stijgt volgens minister van Financiën Wopke Hoekstra met miljarden als de Europese Commissie haar zin krijgt met haar voorstellen voor de meerjarenbegroting 2021-2027.

Hoekstra benadrukte donderdag in de Tweede Kamer wel dat de onderhandelingen over de komende begroting, en dus de afdracht, nog volop bezig zijn.

De bewindsman sprak in de Tweede Kamer over de "maximale schade" die Nederland zou kunnen lopen door de plannen. De jaarlijkse zogenoemde afdracht aan de Europese Unie stijgt volgens de "huidige ingeslagen weg" van ruim 8,5 miljard euro in 2021 tot 10 miljard in 2027.

Daarnaast verliest de Nederlandse regering, als het aan de commissie ligt, haar korting op die bijdrage. Dat betekent dat de afdracht met 1,25 miljard euro stijgt in 2021, oplopend tot 2,5 tot 3 miljard extra in 2027.

Over de meerjarenbegroting van 2014-2020 ontving Nederland jaarlijks een korting van zo'n 1,1 miljard euro. Deze is opgebouwd uit een vaste korting van 700 miljoen euro en lagere btw-afdracht, wat zo'n 400 miljoen euro scheelt. De korting is ooit bedacht omdat Nederland al jaren een van de grootste nettobetalers aan het EU-budget is.

De huidige bijdrage is 1 procent van de omvang van de nationale economie (BNI). Vanwege het vertrek van het Verenigd Koninkrijk wil de Europese Commissie de afdracht naar 1,11 procent verhogen.

Wil jij elke zaterdag het beste van de economie- en techredactie in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze Zaken van Morgen-nieuwsbrief!