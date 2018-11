De plannen van de Italiaanse regering kunnen volgens de Europese Commissie volgend jaar tot een begrotingstekort van 2,9 procent leiden. Dat is fors hoger dan de 2,4 procent die de regering in haar conceptbegroting voor 2019 heeft ingediend en die door de commissie is afgekeurd.

Ook voorspelt Brussel met 1,2 procent een minder optimistische economische groei dan de 1,5 procent waar Rome volgend jaar op rekent.

Volgens EU-commissaris Pierre Moscovici (Economische en Financiële Zaken) heeft de Europese Commissie in haar herfstraming Italië niet anders behandeld dan andere landen. "Wij hebben voorzichtigere verwachtingen over de binnenlandse consumptie en investeringen", aldus de Fransman.

De Europese Commissie waarschuwt dat een hoger begrotingstekort de gewenste verdere reductie van de staatsschuld bedreigt. De Italiaanse schuld blijft volgens Brussel de komende drie jaar op 131 procent van het bbp hangen.

Italië heeft tot dinsdag de tijd gekregen om een nieuwe begroting in te dienen. Gebeurt dat niet, dan kan Brussel een strafprocedure tegen het land beginnen.

Italië op ramkoers met de Europese Unie over begroting

De Europese Unie en Italië zijn al tijden verwikkeld in een strijd over de Italiaanse begroting. De nieuwe regering in Italië wil de overheidsuitgaven opschroeven om zo de verkiezingsbeloften waar te maken. De regeringspartijen willen onder meer een basisinkomen introduceren en het pensioenstelsel hervormen.

Deze verkiezingsbeloften gaan gepaard met hogere overheidsuitgaven, wat volgens de conceptbegroting van de Italianen tot een begrotingstekort van 2,4 procent leidt.

Dit schopt tegen het zere been van de commissie, omdat de Italianen al een hoge staatsschuld hebben. Als de begroting niet wordt aangepast en het begrotingstekort niet wordt verlaagd, wordt er te weinig gedaan om de staatsschuld aan te pakken, argumenteert Brussel.

Nederlandse economie staat er goed voor

Volgens dezelfde herfstraming presteert de Nederlandse economie solide, ondanks een matiging van het groeitempo de komende twee jaar. De Europese Commissie verwacht in haar jaarlijkse herfstraming 2,8 procent groei in Nederland dit jaar. In 2019 wordt dat 2,4 procent, waarmee Brussel haar verwachting van de zomer een procentpunt verder omlaag schroeft.

Nederland blijft hoe dan ook boven het verwachte eurozonegemiddelde van 2,1 procent dit jaar en 1,9 procent in 2019 presteren. De komende jaren remt de groei in de hele eurozone geleidelijk af, denkt het dagelijks bestuur van de EU; van 2,4 procent vorig jaar naar 2,1 dit jaar en verder terug naar 1,9 procent volgend jaar en 1,7 procent in 2020. De dalende trend doet zich in de hele EU voor.

De commissie ziet vooral bedreigingen door de handelsspanningen met de Verenigde Staten en onzekerheid over olieprijzen, rentetarieven en de uitkomst van de onderhandelingen over de Brexit, het vertrek van de Britten uit de EU volgend jaar. "We moeten er harder aan trekken om de veerkracht van onze economieën te versterken. Nu is het moment voor de lidstaten om buffers aan te leggen en schulden verder weg te werken."