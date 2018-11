ABN AMRO was jarenlang betrokken bij fraude met dividendbelasting, ook nadat de bank in 2008 in handen kwam van de staat. Dat meldt Follow The Money (FTM) aan de hand van eigen onderzoek in samenwerking met andere media.

ABN AMRO zou in ieder geval in de periode van 2008 tot 2016 onterecht dividendbelasting terug hebben gevraagd, stelt FTM. "Het ministerie van Financiën had gedetailleerde kennis van deze praktijken, maar ondernam er niets tegen", aldus het platform voor onderzoeksjournalistiek.

Hiermee lijkt de bank onderdeel te zijn van de groepen van bankiers, handelaren en pensioenfondsen die op deze manier in totaal voor miljarden euro's uit Europese staatskassen ontvingen. Die onthulling werd gedaan na onderzoek van het internationale journalistieke samenwerkingsproject The CumEX-Files, waar FTM deel van uitmaakt.

Andere deelnemers aan dat project waren bijvoorbeeld persbureau Reuters, kranten als Le Monde (Frankrijk), Die Zeit (Duitsland), ​De Tijd (België) en de omroepen NDR (Duitsland) en DR (Denemarken).

Misbruik van afspraak tussen overheden

Betaalde dividendbelasting kan worden teruggevraagd in een ander land. Overheden hebben die mogelijkheid met elkaar afgesproken om te voorkomen dat investeerders en andere eigenaren van aandelen twee keer dividendbelasting betalen.

Fraudeurs deden het lijken alsof ze dividendbelasting hadden betaald, terwijl dat in werkelijkheid niet was gebeurd. Deze fraude was mogelijk door de aandelen even voor de uitbetaling van het dividend aan te kopen en de aandelen daarna weer te verkopen.