De Nieuwe Zijderoute, een reeks treinverbindingen van China naar Europa, vormt een bedreiging voor de positie van Schiphol, denkt het Economisch Bureau van ING. De haven van Rotterdam krijgt minder last van de nieuwe treinverbindingen.

Er wordt nog relatief weinig vracht vervoerd via de Zijderoute, maar de treinverbinding groeit wel sterk. Omdat het een prestigeproject van de Chinese overheid is, zal die groei de komende jaren in de dubbele cijfers blijven, verwachten de ING-economen.

Het spoor is sneller maar duurder dan vervoer per boot, en trager maar goedkoper dan vervoer per vliegtuig. De schaalgrootte van zeeschepen zorgt er echter voor dat het vervoer over zee voor grondstoffen en goedkope producten verreweg de interessantste vervoersmethode blijft.

Voor duurdere producten als medicijnen, elektronica en cosmetica die nu als luchtvracht worden vervoerd, ligt dat anders. Vervoer per vliegtuig is namelijk vier tot zes keer duurder dan over het spoor. De lagere CO2-uitstoot kan bovendien helpen de trein een interessant alternatief voor luchtvracht te maken.

Door de Zijderoute wordt ook Oost-Europa beter ontsloten, wat tot kansen voor Nederlandse bedrijven kan leiden. Oost-Europese producten kunnen per trein naar Nederland komen en vandaar verder worden vervoerd, maar ook het achterland van de Rotterdamse haven wordt zo groter.

Uitdagingen voor de Zijderoute zijn er nog wel. De spoorlijn wordt nu nog gesubsidieerd door China. Bovendien is het spoor in Noordwest-Europa al zeer druk bezet en kunnen er niet eenvoudig meer treinen bij.