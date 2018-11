Het Europese octrooibureau EPO heeft het patent op veredelde broccoli ingetrokken. Het gaat om traditioneel geteelde broccoli die wat hoger groeit zodat de groente makkelijker is te oogsten.

Het patent op de van oorsprong Nederlandse uitvinding was in 2013 toegekend aan de Amerikaanse chemiereus Monsanto, dat inmiddels is overgenomen door het Duitse concern Bayer.

Een coalitie van Europese milieuorganisaties streed de afgelopen jaren voor intrekking.

Het intrekkingsbesluit volgt op een nieuwe regel dat voor veredelde planten (bijvoorbeeld door soorten te kruisen) geen patent meer wordt verleend en oude zaken opnieuw worden beoordeeld.

Het is de eerste keer dat zo'n patent wordt ingetrokken, aldus de organisatie No Patents on Seeds, die spreekt van een "groot succes". "Enorme bedrijven als Bayer, Syngenta en BASF hebben gefaald in hun poging om traditionele teeltmethoden via patenten te monopoliseren."

Toch is er bij andere zaken nog onzekerheid vanwege mazen in de wet, aldus No Patents on Seeds. Deze maand verwierp EPO bezwaren tegen patenten van de bierbrouwers Heineken en Carlsberg op conventioneel geteelde gerst.