De Amerikaanse ambassadeur, Pete Hoekstra, waarschuwt Nederlandse ondernemingen zoals Shell, Boskalis en Van Oord dat ze het risico lopen op sancties uit de VS door hun medewerking aan een Russische gaspijpleiding.

Dit zegt Hoekstra woensdag in gesprek met radioprogramma De Nieuws BV. De ambassadeur kan niet zeggen of er daadwerkelijk sancties komen, maar hij benadrukt dat de Amerikaanse regering klaarstaat om de beslissing te nemen.

De Amerikaanse president Donald Trump kan deze sancties instellen op basis van een vorige maand getekend besluit, sanctiewet CAATSA. Met deze wet kan de Amerikaanse overheid onder meer bezittingen en rekeningen van bedrijven of particulieren in de VS bevriezen.

Het gaat specifiek om betrokkenheid van de bedrijven bij gaspijpleiding Nord Stream II die in de Oostzee wordt gebouwd. De Verenigde Staten zijn tegen de bouw van de pijpleiding.

Bedrijven nemen nog geen actie

"Het is enorm belangrijk voor sommige Nederlandse bedrijven. Als er sancties worden opgelegd zitten ze met allerlei juridische verplichtingen", zegt Hoekstra tegen het radioprogramma. "Maar belangrijker, eerst moeten zij besluiten of ze door willen gaan met Nord Stream en wanneer zij dat doen heeft dat sowieso gevolgen."

Van Oord en Boskalis volgen de ontwikkelingen en hebben ook afspraken gemaakt met de klant over hoe om te gaan mogelijke sancties. "Wij zien momenteel geen aanleiding om vooruit te lopen op eventuele consequenties", aldus de ondernemingen in een gezamenlijke verklaring. Shell zegt het belangrijk te vinden de verplichtingen als financiële investeerder in Nord Stream II na te komen.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) verklaart dat de bedrijven met de Amerikaanse regering in contact moeten treden en moeten kijken wat de consequenties voor de ondernemingen zijn.