Universitaire ziekenhuizen hebben financieel de zaken veel beter op orde dan algemene ziekenhuizen, zo blijkt woensdag uit een onderzoek van accountantsorganisatie BDO.

In een ranglijst van BDO scoren de Universiteit Medisch Centra (UMC) gemiddeld een 9,2 voor hun financiële gezondheid. Algemene ziekenhuizen scoren gemiddeld een 7,2 en maar liefst veertien algemene ziekenhuizen behaalden een onvoldoende.

Vijf UMC's krijgen een perfecte score in de ranglijst. Het Leids Universiteit Medisch Centrum scoort het hoogst, gevolgd door Maastricht UMC+, Erasmus MC, AMC en VUMC. Het UMCG, het UMC Utrecht en het Radboudumc, scoren respectievelijk een 9,8 en een 7.

De acht universitaire ziekenhuizen weten vooral beter winst te maken. Zo is de winst van alle UMC's samen hoger dan van alle 62 algemene ziekenhuizen bij elkaar, terwijl de omzet van UMC's maar de helft van die van de gehele sector algemene ziekenhuizen bedraagt.

Groter aantal inkomensbronnen

BDO merkt op dat UMC's over een groter aantal inkomensbronnen beschikken. Zo ontvangen ze financiering voor onderzoek en onderwijs en ook krijgen ze extra financiering voor dure en moeilijke zorg. Zo is deze laatste post goed voor een bijdrage van 9 procent in de omzet van de universitaire ziekenhuizen. In vergelijking met algemene ziekenhuizen zijn ze daardoor beter in staat om meer taken op rendabele wijze uit te voeren.

Enkele weken geleden meldde BDO dat algemene ziekenhuizen het financieel steeds beter doen, maar dat een groep slecht presterende ziekenhuizen de zaken maar niet op orde kan krijgen. Even later moesten MC IJsselmeerzieken en MC Slotervaart, beiden in de gevarenzone in de lijst van BDO, faillissement aanvragen.