Het is onduidelijk of het Europese plan om een omzetbelasting voor grote internetbedrijven in te voeren, kan doorgaan. Meerdere EU-lidstaten lijken liever met eigen initiatieven te komen dan dit EU-breed te regelen.

Internetgiganten zoals Facebook, Google en Netflix betalen nu winstbelasting in de lidstaat waar hun Europese hoofdkantoor is gevestigd.

Grote internetbedrijven kiezen vaak voor landen als Ierland, Nederland en Luxemburg, waar de tarieven laag zijn. De bedrijven hoeven dan in andere lidstaten geen belasting af te dragen.

Die zogenoemde vestigingsregel is volgens de Europese Commissie achterhaald, omdat grote internetbedrijven buiten de landsgrenzen opereren. Volgens het plan van de commissie, dat in maart werd gepubliceerd, zouden grote internetbedrijven 3 procent omzetbelasting moeten gaan betalen in de EU-landen waar hun klanten zitten.

Uitstel is nu een optie

Ook de meeste EU-lidstaten zijn het erover eens dat de huidige regeling niet optimaal werkt. Ze kunnen het er echter niet over eens worden over hoe een nieuwe regeling eruit zou moeten zien.

Duitsland, dat in eerste instantie voorstander was van het nieuwe EU-plan, wil nu dat er een aanpassing wordt doorgevoerd waarmee wordt vastgelegd dat autofabrikanten niet met de nieuwe belasting te maken krijgen. Ook wil het land dat de belasting pas in 2020 wordt ingevoerd, en alleen als er dan geen wereldwijde afspraken over dit onderwerp zijn gemaakt.

Er zijn echter ook een hoop landen die nu de voorkeur geven aan hun eigen plannen. De Tweede Kamer sprak zich eerder al uit tegen het plan. Spanje en het Verenigd Koninkrijk hebben al gezegd niet te zullen wachten op een EU-akkoord. Italië zal zijn eigen plan doorvoeren als er voor het einde van dit jaar geen akkoord is bereikt.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën is van mening dat er "nog veel huiswerk" moet worden gedaan. "Dat helpt, en we willen best nadenken over een compromis, maar we wachten af wat er dan ligt."

"Het is erg moeilijk om tot een akkoord te komen, omdat er nog zo veel technische aspecten aan zitten die nog niet opgelost zijn", aldus Kristian Jensen, de Deense minister van Financiën.

Hij voegt daaraan toe dat het voorstel zo is opgesteld dat het vooral Amerikaanse bedrijven treft en dat het zo misschien vergeldingsmaatregelen uitlokt.