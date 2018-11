Brievenbusfirma's sluizen 199 miljard euro per jaar Nederland uit in de vorm van dividend, rente en royalty's. Zo'n 22 miljard euro daarvan komt terecht in belastingparadijzen, blijkt dinsdag uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het ministerie van Financiën.

De rest, 177 miljard euro, komt terecht in landen met een gangbaar belastingtarief zoals andere EU-lidstaten en de Verenigde Staten.

De uitstroom naar landen waar nauwelijks belasting verschuldigd is, wil het kabinet aanpakken door in 2021 een zogenoemde bronbelasting in te voeren. SEO Economisch Onderzoek stelde de omvang vast van de geldstroom die daardoor getroffen wordt.

"Bedrijven die echt iets toevoegen aan onze economie zijn welkom in Nederland", aldus verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel. "Maar ons land moet niet alleen maar gebruikt worden voor doorstroom naar belastingparadijzen. Met de bronbelasting op rente en royalty's pakken we deze praktijk heel gericht aan."

In totaal zijn er vijftienduizend brievenbusmaatschappijen in Nederland die 4.500 miljard euro in bezit hebben.