Eurocommissaris Pierre Moscovici zegt dat de Europese Commissie sancties tegen Italië kan instellen als een akkoord over de begroting uitblijft. De Fransman benadrukt deze optie niet in te willen zetten.

Vorige maand verwierp de Europese Commissie de begrotingsplannen van het Zuid-Europese land.

Met een beoogd begrotingstekort van 2,4 procent voor 2019 doet Italië te weinig om de hoge schuldenlast van 130 procent van de economie te verlagen, vindt de Europese Commissie. Brussel wordt hierin gesteund door de lidstaten.

Moscovici benadrukte voor een dialoog te gaan, maar zei ook een sterk gedetailleerd antwoord te verwachten op 13 november. Als er voor die datum geen antwoord komt, zal de commissie waarschijnlijk op 21 november met maatregelen komen.

De Italiaanse minister van Financiën Giovanni Tria herhaalde maandag zijn uitspraken dat de Italiaanse begroting niet zal veranderen.

Op termijn kan Brussel straffen uitdelen

In eerste instantie zal de Europese Commissie waarschijnlijk met een kritisch rapport over de Italiaanse schulden komen. Op termijn kan Italië worden gevraagd een bedrag van 0,2 procent van de economie over te maken aan het noodfonds ESM.

In het ultieme geval kan de Europese Commissie een boete opleggen en de uitbetaling van Europese gelden stopzetten. Of deze laatste maatregel Italië hard raakt is maar de vraag, want het land betaalt meer aan de Europese Unie dan het ontvangt.