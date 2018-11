De topman van HSBC, de grootste bank van Europa, verwacht dat de extra importtarieven van 10 procent die de Verenigde Staten hebben ingesteld geen grote effecten op de wereldeconomie zullen hebben. Tarieven van 25 procent daarentegen zijn van een "andere orde van grootte".

Dit zegt topman John Flint bij een bijeenkomst van persbureau Bloomberg in Singapore. Bij een verhoging van de importbelastingen met 10 procent is er genoeg ruimte bij bedrijven in de productieketen om dit op te vangen.

"Een schok van 10 procent is te verteren en zal daarom geen verschuiving veroorzaken", aldus Flint, die vertelde het met verschillende klanten over de importbelastingen te hebben gehad.

"25 procent is een andere orde van grootte en ik denk dat er een gevoel is dat we eigenlijk niet weten wat hier de gevolgen van zullen zijn."

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de laatste maanden verschillende importtarieven op vooral Chinese producten met 10 procent verhoogd. Trump dreigt vaak op alle Chinese goederen die de VS importeert een heffing in te voeren en bestaande heffingen naar 25 procent te verhogen.