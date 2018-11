De inmiddels failliete IJsselmeerziekenhuizen kochten vorig jaar en dit jaar maandenlang bepaalde kankermedicijnen in Duitsland, terwijl deze niet te declareren waren bij Nederlandse zorgverzekeraars. Dit resulteerde in een verliespost van een paar miljoen euro, stelt Follow The Money (FTM) dinsdag.

De bestuurders van de ziekenhuizen, onder wie Loek Winter, zouden hebben geweten dat de medicijnen niet vergoed zouden worden. Dat schrijft FTM op basis van eigen onderzoek.

Volgens het journalistieke onderzoeksplatform zadelde deze praktijk de ziekenhuizen met een verliespost van tussen de 3 miljoen en 5 miljoen euro op. Onlangs werden de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis failliet verklaard.

De medicijnen werden ingekocht bij een Duitse leverancier. Volgens FTM hebben Winter en medebestuurder Tim Roldaan belangen bij dit bedrijf.

Zo richtten de twee in 2012 samen met de leverancier een BV op waarmee de medicijnen ook aan andere Nederlandse ziekenhuizen verkocht moesten worden. De BV is voor 40 procent in handen van Winter.

Nieuw stelsel voor declaraties

Vanaf 2017 konden de kankermedicijnen al niet meer worden gedeclareerd bij zorgverzekeraars nadat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een nieuw stelsel voor declaraties invoerde. Alle toegestane medicijnen op de Nederlandse markt krijgen een zogeheten ZI-nummer.

In 2015 was al duidelijk dat dit stelsel er zou komen, maar voor dit middel was geen ZI-nummer. Pas medio vorig jaar probeerde MC IJsselmeerziekenhuizen een beschikking voor het middel aan te vragen.

Ondertussen bleef het ziekenhuis de middelen wel bestellen en liep de instelling maandelijks "enige tonnen" mis. Dat bleef zestien maanden zo doorgaan, tot mei 2018. De IJsselmeerziekenhuizen stapten toen over op een ander medicijn.