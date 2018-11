Betalingsberichtensysteem SWIFT gaat zich houden aan de Amerikaanse sancties tegen Iran en zal banken in het land weren van het SWIFT-netwerk. De beslissing van het in België gevestigde concern is een klap voor de Europese pogingen om de handel met Iran op peil te houden.

In een persbericht verklaart SWIFT de stabiliteit en integriteit van het wereldwijde betaalsysteem te willen behouden. Het bedrijf zegt de stap te betreuren, maar noemt de Amerikaanse sancties niet.

SWIFT is een organisatie die internationale berichten in het financiële verkeer regelt. Zo'n achtduizend instellingen in ongeveer tweehonderd landen zijn aangesloten bij SWIFT. Met een SWIFT-nummer, dat nu bekendstaat als BIC-code, wordt betalingsverkeer over de grens gefaciliteerd.

Eerder verklaarde de Amerikaanse regering dat SWIFT zich moet houden aan de Amerikaanse sancties. De VS dreigde anders ook straffen uit te delen aan SWIFT.

Het betalingsberichtensysteem loopt nu wel het risico door de Europese Unie gestraft te worden. Eerder stelde de Europese Commissie dat Europese ondernemingen zich niets moeten aantrekken van de Amerikaanse sancties.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de sancties die in 2015 werden opgeheven door de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama later weer ingesteld.