De Franse veerbootmaatschappij Brittany Ferries zegt de onzekerheid rond het Britse vertrek uit de Europese Unie nu al te merken. Het concern ziet bij sommige klanten het aantal boekingen met 4 tot 5 procent afnemen.

Brittany Ferries exploiteert veerboten tussen elf steden in Ierland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje. De route tussen Portsmouth en Caen is de belangrijkste veerdienst voor het concern. Britse vakantiegangers die naar Frankrijk of Spanje gaan, zijn goed voor 85 procent van het aantal bezoekers.

Maar nu zijn er zorgen over de toekomstige vraag. Een woordvoerder van het concern zegt tegen nieuwszender BBC dat Britten vrezen voor de gevolgen van een Brexit voor bijvoorbeeld het reizen met dieren of de reisverzekering.

Het concern gaat de komende jaren nieuwe veerboten in bedrijf nemen, maar het is de vraag of er wel genoeg passagiers en vracht overblijven om die boten te vullen.

Impact aan beide kanten van het Kanaal

"We weten dat onzekerheid en instabiliteit in het Verenigd Koninkrijk consequenties zal hebben aan beide kanten van het Kanaal", zegt Christophe Mathieu, topman van de onderneming. "Een slechte deal, of misschien geen deal, zal een impact hebben in Bretagne, Normandië en rond de Loire."

Het concern zag wel een stijging van 2 procent in het aantal passagiers tussen begin juli en eind september. In totaal werden toen 1,1 miljoen mensen vervoerd door Brittany Ferries.