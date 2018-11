Investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway heeft zijn winst het afgelopen kwartaal fors zien stijgen. Het bedrijf van miljardair Warren Buffett profiteerde onder meer van sterke prestaties van zijn verzekeringsactiviteiten en lagere belastingen.

Berkshire zette een operationele winst in de boeken van bijna 6,9 miljard dollar (zo'n 6 miljard euro), tegen ruim 3,4 miljard dollar een jaar eerder. Dat is ook meer dan analisten in doorsnee hadden voorzien.

Een marktkenner sprak van "absoluut een van de grootste winsten in een kwartaalrapportage ooit van een Amerikaans concern".

Vorig jaar had de verzekeringstak van Berkshire flink last van de effecten van drie Amerikaanse orkanen en een aardbeving in Mexico.

Buffett zelf had eerder al aangegeven dat de belastingwijzigingen in de Verenigde Staten de prestaties van Berkshire zouden stuwen.

Een groot deel van Bershire, met zijn hoofdkantoor in Omaha, Nebraska, bestaat uit aandelenbelangen. Het grootste belang van de onderneming zit in Apple, dat had eind september een waarde van bijna 58 miljard dollar.

Andere deelnemingen van Berkshire zijn Coca-Cola, Wells Fargo en American Express. Een aandeel Berkshire Hathaway zelf heeft momenteel een waarde van zo'n 308.411 dollar